Volvo'dan Hibrit Devrimi! Bu Araç Benzin İstasyonlarını Tarihe Gömecek; Rakiplerini Korku Saldı
En sağlam otomobiller üreten markalardan Volvo, sektörde ses getirecek bomba bir hamle yaptı. İkonik XC70 modeliyle benzin sorunu tarih olacak!
Günümüz otomobilleri yeni teknolojilerle artık elektrikli motorlarla donatılırken, dev markalar da bu trendi yakından takip ediyor ve ikonik modellerini hibrit ya da tamamen elektrikli olarak güncelliyor.
Otomobil sektörünün en sağlam markalarından Volvo, efsanevi ve ikonikleşen XC70 modelini uzun menzilli plug-in hibrit olarak yeniden sahalara sürdü.
Volvo’nun elektrikli geleceğine geçişinde stratejik bir adım olarak konumlandırılan yeni XC70, markanın ilk "genişletilmiş menzilli" hibrit SUV modeli olma özelliğini taşıyor.