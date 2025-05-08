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  4. Volvo'dan Hibrit Devrimi! Bu Araç Benzin İstasyonlarını Tarihe Gömecek; Rakiplerini Korku Saldı

Volvo'dan Hibrit Devrimi! Bu Araç Benzin İstasyonlarını Tarihe Gömecek; Rakiplerini Korku Saldı

En sağlam otomobiller üreten markalardan Volvo, sektörde ses getirecek bomba bir hamle yaptı. İkonik XC70 modeliyle benzin sorunu tarih olacak!

Volvo'dan Hibrit Devrimi! Bu Araç Benzin İstasyonlarını Tarihe Gömecek; Rakiplerini Korku Saldı - Sayfa 1

Günümüz otomobilleri yeni teknolojilerle artık elektrikli motorlarla donatılırken, dev markalar da bu trendi yakından takip ediyor ve ikonik modellerini hibrit ya da tamamen elektrikli olarak güncelliyor.

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Volvo'dan Hibrit Devrimi! Bu Araç Benzin İstasyonlarını Tarihe Gömecek; Rakiplerini Korku Saldı - Sayfa 2

Otomobil sektörünün en sağlam markalarından Volvo, efsanevi ve ikonikleşen XC70 modelini uzun menzilli plug-in hibrit olarak yeniden sahalara sürdü.

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Volvo'dan Hibrit Devrimi! Bu Araç Benzin İstasyonlarını Tarihe Gömecek; Rakiplerini Korku Saldı - Sayfa 3

Volvo’nun elektrikli geleceğine geçişinde stratejik bir adım olarak konumlandırılan yeni XC70, markanın ilk "genişletilmiş menzilli" hibrit SUV modeli olma özelliğini taşıyor. 

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Volvo'dan Hibrit Devrimi! Bu Araç Benzin İstasyonlarını Tarihe Gömecek; Rakiplerini Korku Saldı - Sayfa 4

Öyle ki tam şarjla sadece elektrikle 200 kilometreye kadar yol alabilen XC70, şimdiye kadar üretilen Volvo modelleri arasında en uzun elektrik menziline sahip araç konumunda.

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