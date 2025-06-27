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  4. Xiaomi, Elon Musk’ın elini ayağına doladı! Çinli devin SUV modeline rekor sipariş

Xiaomi, Elon Musk’ın elini ayağına doladı! Çinli devin SUV modeline rekor sipariş

Henüz ilk otomobilini tanıtmasının üzerinden bir yıl geçen Xiaomi, kendi hedefinin bile ilerisine giderek rekorlar kırdı. Çinli devin SUV modeli, Tesla’nın korkulu rüyası oldu. .İşte Xiaomi SU7’nin şaşırtan satış rakamları.

Xiaomi, Elon Musk’ın elini ayağına doladı! Çinli devin SUV modeline rekor sipariş - Sayfa 1

Otomobil devleri elektrikli modelleriyle pazarda hakimiyet kurmayı amaçlarken, BYD, Xiaomi, Tesla ve diğer markalar arasında kıyasıya rekabet var.

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Xiaomi, Elon Musk’ın elini ayağına doladı! Çinli devin SUV modeline rekor sipariş - Sayfa 2

Bilmeyenler için hatırlatalım Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2024 yılında otomobil pazarına girdi ve kendi beklentisinin bile üzerinde ilgi gördü. 

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Xiaomi, Elon Musk’ın elini ayağına doladı! Çinli devin SUV modeline rekor sipariş - Sayfa 3

Markanın SUV modeli gerek özellikleri gerek fiyatıyla beğenileri toplarken, bunu satışlarına da yansıtmayı başardı.

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Xiaomi, Elon Musk’ın elini ayağına doladı! Çinli devin SUV modeline rekor sipariş - Sayfa 4

Xiaomi CEO’su Lei Jun’a göre, YU7 modeli, tanıtımının ardından yalnızca bir saat içinde, geçen yıl mart ayında duyurulan SU7’nin aynı süredeki satış performansını üçe katladı.

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