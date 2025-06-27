Xiaomi, Elon Musk’ın elini ayağına doladı! Çinli devin SUV modeline rekor sipariş
Henüz ilk otomobilini tanıtmasının üzerinden bir yıl geçen Xiaomi, kendi hedefinin bile ilerisine giderek rekorlar kırdı. Çinli devin SUV modeli, Tesla’nın korkulu rüyası oldu. .İşte Xiaomi SU7’nin şaşırtan satış rakamları.
Otomobil devleri elektrikli modelleriyle pazarda hakimiyet kurmayı amaçlarken, BYD, Xiaomi, Tesla ve diğer markalar arasında kıyasıya rekabet var.
Bilmeyenler için hatırlatalım Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2024 yılında otomobil pazarına girdi ve kendi beklentisinin bile üzerinde ilgi gördü.
Markanın SUV modeli gerek özellikleri gerek fiyatıyla beğenileri toplarken, bunu satışlarına da yansıtmayı başardı.