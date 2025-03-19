Yakıt cimrisi 5 otomobil belli oldu ; 100 kilometrede 3,6 litre yakıyor

Otomotiv sektöründe gelişen motor teknolojileri, hibrit ve elektrikli araç seçenekleri ile daha düşük yakıt tüketimi sağlayarak sürücülere önemli avantajlar sunuyor. Özellikle hibrit motorlu ve tam elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlara kıyasla çok daha düşük yakıt tüketimi ile öne çıkmaktadır.