Yakıt cimrisi 5 otomobil belli oldu ; 100 kilometrede 3,6 litre yakıyor
100 kilometre mesafede yakıtı adeta koklayan yakıt cimrisi 5 otomobil belli oldu.
Günümüzde artan yakıt fiyatları ve çevre bilincinin yükselmesi, sürücüleri daha az yakıt tüketen otomobillere yönlendirdi. Araç sahipleri, yakıt maliyetlerini düşürmek ve uzun vadede ekonomik bir kullanım sağlamak için yakıt verimliliği yüksek modelleri tercih ediyor.
Otomotiv sektöründe gelişen motor teknolojileri, hibrit ve elektrikli araç seçenekleri ile daha düşük yakıt tüketimi sağlayarak sürücülere önemli avantajlar sunuyor. Özellikle hibrit motorlu ve tam elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlara kıyasla çok daha düşük yakıt tüketimi ile öne çıkmaktadır.
Günümüzdeki yakıt ve bakım masrafları göz önünde bulundurulduğunda vatandaşların tercihleri yakın cimrisi araçlara yönelmiş durumda.