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  4. Yeni BMW 5, dudak uçuklatan fiyatıyla tanıtıldı: 717 beygir güç, lüks iç mekan!

Yeni BMW 5, dudak uçuklatan fiyatıyla tanıtıldı: 717 beygir güç, lüks iç mekan!

Mercedes’in ardından BMW’de kozunu oynadı ve Yeni BMW M5’i tanıttı. İşte fiyatı ve özellikleri.

Yeni BMW 5, dudak uçuklatan fiyatıyla tanıtıldı: 717 beygir güç, lüks iç mekan! - Sayfa 1

Yeni nesil BMW M5,  BMW 5 Serisinin yüksek performanslı bir versiyonu olan ve maksimum 727 hp güce sahip 4.4T V8 motor + elektrik motorundan oluşan bir plug-in sistemi ile donatılmış orta ölçekli bir otomobil olarak konumlandırıldı. maksimum 727 hp güce sahip 4.4T V8 motor + elektrik motorundan oluşan bir plug-in sistem ile donatıldı. 

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Yeni BMW 5, dudak uçuklatan fiyatıyla tanıtıldı: 717 beygir güç, lüks iç mekan! - Sayfa 2

Endüstriyel tasarım açısından yeni BMW M5, dış kenarında ışıklı LED şerit tasarımı ve sağ tarafında göz alıcı M logosu bulunan daha büyük bir çift böbrek girişli orta ızgaraya sahip. Yeni alt çevre, yeterli soğutma hava akışı sağlayabilen büyük hava girişleriyle donatıldı. 

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Yeni BMW 5, dudak uçuklatan fiyatıyla tanıtıldı: 717 beygir güç, lüks iç mekan! - Sayfa 3

Önceki nesil M5 ile karşılaştırıldığında, gövdenin genişliği 67 mm artmış ve yerden yükseklik 18 mm alçatıldu.

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Yeni BMW 5, dudak uçuklatan fiyatıyla tanıtıldı: 717 beygir güç, lüks iç mekan! - Sayfa 4

Otomobilin arkasında, dar ışık kümeleri de mevcut 5 Serisinin tasarımının bir devamıdır ve büyük boyutlu difüzör şekline sahip çift taraflı dört çekişli egzoz, performans kimliğini daha da vurguluyor. 

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