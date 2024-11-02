Yeni BMW 5, dudak uçuklatan fiyatıyla tanıtıldı: 717 beygir güç, lüks iç mekan!

Yeni nesil BMW M5, BMW 5 Serisinin yüksek performanslı bir versiyonu olan ve maksimum 727 hp güce sahip 4.4T V8 motor + elektrik motorundan oluşan bir plug-in sistemi ile donatılmış orta ölçekli bir otomobil olarak konumlandırıldı. maksimum 727 hp güce sahip 4.4T V8 motor + elektrik motorundan oluşan bir plug-in sistem ile donatıldı.