Yeni BMW 5, dudak uçuklatan fiyatıyla tanıtıldı: 717 beygir güç, lüks iç mekan!
Mercedes’in ardından BMW’de kozunu oynadı ve Yeni BMW M5’i tanıttı. İşte fiyatı ve özellikleri.
Yeni nesil BMW M5, BMW 5 Serisinin yüksek performanslı bir versiyonu olan ve maksimum 727 hp güce sahip 4.4T V8 motor + elektrik motorundan oluşan bir plug-in sistemi ile donatılmış orta ölçekli bir otomobil olarak konumlandırıldı. maksimum 727 hp güce sahip 4.4T V8 motor + elektrik motorundan oluşan bir plug-in sistem ile donatıldı.
Endüstriyel tasarım açısından yeni BMW M5, dış kenarında ışıklı LED şerit tasarımı ve sağ tarafında göz alıcı M logosu bulunan daha büyük bir çift böbrek girişli orta ızgaraya sahip. Yeni alt çevre, yeterli soğutma hava akışı sağlayabilen büyük hava girişleriyle donatıldı.
Önceki nesil M5 ile karşılaştırıldığında, gövdenin genişliği 67 mm artmış ve yerden yükseklik 18 mm alçatıldu.