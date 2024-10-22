Yeni Çinli Chery’i tahtından etti ; 500.000 TL kampanya fiyatıyla yeni marka geliyor
Çinli otomobillerin adeta mantar gibi türemesiyle Chery’nin ihtişamlı günleri sona erebilir
Ülkemizde satışa sundukları avantajlı fiyatlarla tanınan Çinli otomobillere yenileri eklendi. Son gelen zamlarla üzerindeki ilgiyi kaybeden Chery’nin aksine BYD ve SWM gibi markalar öne çıkıyor.
Hemen hemen aynı kalite ve performansı müşterilere sunan iki marka avantajlı kampanya ve fiyatlarıyla öne çıkıyor. Listenin en dikkat çekeni ise BYD oldu.
500.000 TL KAMPANYAYLA GELİYOR
bydauto.com.tr’de yer alan bilgiye göre Çinli BYD 300.000 TL faizsiz kredi ve 200.000 nakit alım indirimiyle geliyor.
BYD tarafından yapılan açıklamaya göre kampanyanın detayları şöyle:
- 000 TL %0 faizli kredi
- 000 TL indirim
- Nakit alımlarda 200.000 TL indirim
- 1 yıl yıllık kasko yada 20.000 TL'lik EŞarj hediye çeki hediye