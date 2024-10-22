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Yeni Çinli Chery’i tahtından etti ; 500.000 TL kampanya fiyatıyla yeni marka geliyor

Çinli otomobillerin adeta mantar gibi türemesiyle Chery’nin ihtişamlı günleri sona erebilir

Yeni Çinli Chery’i tahtından etti ; 500.000 TL kampanya fiyatıyla yeni marka geliyor - Sayfa 1

Ülkemizde satışa sundukları avantajlı fiyatlarla tanınan Çinli otomobillere yenileri eklendi. Son gelen zamlarla üzerindeki ilgiyi kaybeden Chery’nin aksine BYD ve SWM gibi markalar öne çıkıyor.

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Yeni Çinli Chery’i tahtından etti ; 500.000 TL kampanya fiyatıyla yeni marka geliyor - Sayfa 2

Hemen hemen aynı kalite ve performansı müşterilere sunan iki marka avantajlı kampanya ve fiyatlarıyla öne çıkıyor. Listenin en dikkat çekeni ise BYD oldu.

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Yeni Çinli Chery’i tahtından etti ; 500.000 TL kampanya fiyatıyla yeni marka geliyor - Sayfa 3

500.000 TL KAMPANYAYLA GELİYOR

bydauto.com.tr’de yer alan bilgiye göre Çinli BYD 300.000 TL faizsiz kredi ve 200.000 nakit alım indirimiyle geliyor.

BYD tarafından yapılan açıklamaya göre kampanyanın detayları şöyle:

  • 000 TL %0 faizli kredi
  • 000 TL indirim
  • Nakit alımlarda 200.000 TL indirim
  • 1 yıl yıllık kasko yada 20.000 TL'lik EŞarj hediye çeki hediye
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Yeni Çinli Chery’i tahtından etti ; 500.000 TL kampanya fiyatıyla yeni marka geliyor - Sayfa 4

Vergi Levhası Olan Tüzel Müşterilerimiz İçin Tüm Avantajlara Ek:

-Araç bedelinin %100'üne kadar kredi kullanma imkanı

-Aylık 42.826 TL'den başlayan taksitler

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