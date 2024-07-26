Yeni ÖTV düzenlemesi hangi araçları kapsıyor? Fiyatlar ne kadar düşecek?
Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesinin ardından Türkiye'de satışa sunulan hibrit modeller içinde fiyatı en çok düşecek modeller araştırılmaya başlandı. Peki, hibrit modeller içinde fiyatı en çok düşecek modeller hangileri? İşte düzenlemeden sonra fiyatı en çok düşecek modeller...
Hibrit otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi oranlarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yürürlüğe göre karbondioksit emisyonu ve menzili gerekli kriterleri (en az 70 km menzil, en fazla 25 gr CO2 emisyonu) karşılayan fişli hibritlerde (plug-in hibrit) sırasıyla:
ÖTV düzenlemesi
Motor hacmi 1,600 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.35 milyon TL'yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV
Motor hacmi 1,600 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.35 milyon TL'yi aşanlar yüzde 60 ÖTV
Motor hacmi 1,600 cm3'ü geçen ancak 1,800 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.35 milyon TL'yi aşmayan araçlardan ise yüzde 70 ÖTV alınacak.
Bir süredir döviz kurlarının etkisi ve güncellenmeyen matrah tutarları ile Türkiye'de satılan hibrit otomobillerden en az yüzde 80 ÖTV alınırken artık yeni düzenleme ile bazı araçlarda bu oran düşecek. İşte fiyatları düşecek o araçlar...
ÖTV oranı yüzde 80'den yeni düzenleme ile yüzde 70'e düşecek bir araç şu an için bulunmuyor.