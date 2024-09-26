Yeni uygulama: Sıfır araç alana e-tebligat kolaylığı
Bürokratik süreçleri ortadan kaldıran ve kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi destekleyen bir dizi yeni uygulama hayata geçirildi. Sıfır araçlara e-tebligat uygulaması gelirken, ikinci elde manipülasyonun da önüne geçilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin uyum maliyetleri ile bildirim yükümlülüklerini azaltmak, kayıt dışı ekonominin önüne geçmek amacıyla çeşitli düzenlemeleri uygulamaya alıyor.
Mükelleflerin uyum maliyetleri ile bildirim yükümlülüklerini azaltan, bürokratik süreçleri ortadan kaldıran ve kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi destekleyen bir dizi uygulamaya ilişkin düzenleme yapıldı.
Buna göre, 2005 yılından bu yana bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından verilen ve 1.6 milyon mükellefin alım ve satımlarını bildirildiği Ba-Bs uygulamasına son verildi.
MİLYARLARCA LİRA TASARRUF
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere 8 kamu kurumu tarafından da kullanılan elektronik tebligat uygulaması sayesinde kamu milyarlarca liralık kağıt, toner ve posta masrafı gibi maliyetlerden tasarruf ediyor.