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  4. Yeni uygulama: Sıfır araç alana e-tebligat kolaylığı

Yeni uygulama: Sıfır araç alana e-tebligat kolaylığı

Bürokratik süreçleri ortadan kaldıran ve kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi destekleyen bir dizi yeni uygulama hayata geçirildi. Sıfır araçlara e-tebligat uygulaması gelirken, ikinci elde manipülasyonun da önüne geçilecek.

Yeni uygulama: Sıfır araç alana e-tebligat kolaylığı - Sayfa 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin uyum maliyetleri ile bildirim yükümlülüklerini azaltmak, kayıt dışı ekonominin önüne geçmek amacıyla çeşitli düzenlemeleri uygulamaya alıyor.

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Yeni uygulama: Sıfır araç alana e-tebligat kolaylığı - Sayfa 2

Mükelleflerin uyum maliyetleri ile bildirim yükümlülüklerini azaltan, bürokratik süreçleri ortadan kaldıran ve kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi destekleyen bir dizi uygulamaya ilişkin düzenleme yapıldı.

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Yeni uygulama: Sıfır araç alana e-tebligat kolaylığı - Sayfa 3

Buna göre, 2005 yılından bu yana bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından verilen ve 1.6 milyon mükellefin alım ve satımlarını bildirildiği Ba-Bs uygulamasına son verildi.

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Yeni uygulama: Sıfır araç alana e-tebligat kolaylığı - Sayfa 4

MİLYARLARCA LİRA TASARRUF

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere 8 kamu kurumu tarafından da kullanılan elektronik tebligat uygulaması sayesinde kamu milyarlarca liralık kağıt, toner ve posta masrafı gibi maliyetlerden tasarruf ediyor.

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