Yeni uygulama: Sıfır araç alana e-tebligat kolaylığı

MİLYARLARCA LİRA TASARRUF

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere 8 kamu kurumu tarafından da kullanılan elektronik tebligat uygulaması sayesinde kamu milyarlarca liralık kağıt, toner ve posta masrafı gibi maliyetlerden tasarruf ediyor.