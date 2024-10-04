Yeni yıl öncesi dev indirimler! Otomobil markaları Ekim kampanyalarını açıkladı - Kaçıran bin pişman

Araç alacaklar için sene sonu kampanyaları başladı. Onlarca otomobil markası fiyatlarda büyük indirime gitti. Stokları eritmek ve gelecek seneye yenilenmiş bir şekilde girmek isteyen markalar, çoğu modeli için fiyat listesini güncelledi ve fısat dolu kampanyalarını açıkladı. Biz de Türkiye'de en çok tercih edilen markaların resmi internet sitelerine girip en avantajlı kampanyaları ve fiyatları sizler için derledik. İşte otomobil markalarının Ekim ayına özel kampanyaları ve fiyat listesi: