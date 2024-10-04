Yeni yıl öncesi dev indirimler! Otomobil markaları Ekim kampanyalarını açıkladı - Kaçıran bin pişman
Renault, Fiat, Ford, Opel, KIA, Citroen, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Peugeot ve daha fazlası. Otomotiv ekosisteminin kan ağladığı şu günlerde markalar Ekim kampanyalarını duyurdu, fiyat listelerini açıkladı. Yeni yıl öncesinde bu kampanyayı kaçıranlar bin pişman olunacak cinsten. İşte otomobil markalarının Ekim kampanyaları.
Araç alacaklar için sene sonu kampanyaları başladı. Onlarca otomobil markası fiyatlarda büyük indirime gitti. Stokları eritmek ve gelecek seneye yenilenmiş bir şekilde girmek isteyen markalar, çoğu modeli için fiyat listesini güncelledi ve fısat dolu kampanyalarını açıkladı. Biz de Türkiye'de en çok tercih edilen markaların resmi internet sitelerine girip en avantajlı kampanyaları ve fiyatları sizler için derledik. İşte otomobil markalarının Ekim ayına özel kampanyaları ve fiyat listesi:
FİAT EKİM KAMPANYASI
1. EGEA MODELLERİ 150.000 TL'YE VARAN NAKİT İNDİRİM ve %1,99 KREDİ FIRSATIYLA
Avantajlı fiyatlarla ve 250.000 TL 12 ay %1,99 kredi fırsatıyla sizi bekliyor. Kampanya 02.10.2024 – 01.11.2024 tarihleri arasında 0 km 2024 yılı Egea modellerinde sınırlı sayı için geçerlidir.
2. %0,99 FAİZLİ KREDİ FIRSATIYLA EGEA SAHİBİ OLUN
859.900 TL'den başlayan fiyatlarla ilk ödeme peşin, 250.000 TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi ile Egea sahibi olma fırsatını kaçırmayın. Kampanya 02.10.2024 – 01.11.2024 tarihleri arasında 0 km 2024 yılı Egea modellerinde sınırlı sayı için geçerlidir.
FİAT EKİM 2024 OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ
YENİ EGEA SEDAN 2024
1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli - 989.900 TL
1.4 Fire 95 HP GSR * Easy Manuel Benzinli - 1.029.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 1.325.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik Elektrikli - Benzinli - 1.457.900 TL