Yılın ilk yarısında Türkiye'de en çok satan otomobil markası belli oldu

Çinli otomobil üreticisi Chery, 2024'ün ilk yarısında 34.501 otomobil satarak Türkiye'de en çok satan marka oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin raporuna göre Chery'nin hemen ardından 30.680 adet satışla Almanya'nın Volkswagen şirketi ikinci sırada yer aldı.

Sadece Haziran ayında ithal edilen 61.972 araçtan 7.511'ini satan Chery, pazarda güçlü bir varlık gösterdi.