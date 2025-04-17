Yüzde 10'dan 80'e 30 dakikada şarj: Kia'dan Tesla'ya rakip elektrikli otomobil; EV4 görücüye çıktı
Kia, markanın ilk tamamen elektrikli sedan modeli Kia EV4'ü resmen tanıttı. Tesla Model 3'e rakip olan bu otomobil, özellikleri ve tasarımıyla gözleri üzerine çekiyor.
Birkaç ay önce konsept olarak gösterilen Kia EV4, meraklı bekleyişin ardından nihayet piyasaya sürüldü. Elektrikli otomobil pazarında rekabette geride kalmak istemeyen Kia, tamamen elektrikli ilk sedan modelini görücüye çıkardı.
ABD’de düzenlenen New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılan EV4, menzil konusunda rakibi Tesla Model 3’ü geride bırakmayı başardı.
Sadece iki ay önce gösterilen Kia EV4, ABD pazarında görücüye çıkarıldı ve tüm detayları açıklandı. Kia’nın giriş seviye modeli tahmini 330 mil (yaklaşık 531 km) menzile sahip.