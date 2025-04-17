Yüzde 10'dan 80'e 30 dakikada şarj: Kia'dan Tesla'ya rakip elektrikli otomobil; EV4 görücüye çıktı

3 FARKLI DONANIM SEÇENEĞİ



Kia, EV4’ü ABD’de üç donanım seviyesiyle sunacak. Giriş seviyesi olan Light, 58.3 kWh’lik bir batarya ile gelirken, Wind ve GT-Line daha büyük olan 81.4 kWh’lik batarya paketiyle geliyor.