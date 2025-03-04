Zirve değişti, Togg ikinci sıraya geriledi: İşte Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller
Şubat 2025 tarihi itibariyle Türkiye’de en çok satan sıfır elektrikli otomobiller belli oldu. Yerli otomobil Togg ikinci sırada. Bakın ilk sırada kim var…
Türkiye’de yavaş yavaş elektrikli otomobillere geçiş yapılırken, içten yanmalı motora sahip araçlara ilgi azalmış durumda. Elektrikli SUV otomobiller özellikle son yıllarda revaçta.
Yerli otomobil Togg T10X’te ilgi görmeye devam ederken, Şubat ayı itibariyle en çok satan sıfır elektrikli otomobiller belli oldu.
Gazeteci Emre Özpyenirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2025 Şubat ayında sıfır elektrikli otomobil satış raporlarını paylaştı. Peki en çok hangi model sattı? İşte merak edilen liste…