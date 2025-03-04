  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Zirve değişti, Togg ikinci sıraya geriledi: İşte Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller

Zirve değişti, Togg ikinci sıraya geriledi: İşte Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller

Şubat 2025 tarihi itibariyle Türkiye’de en çok satan sıfır elektrikli otomobiller belli oldu. Yerli otomobil Togg ikinci sırada. Bakın ilk sırada kim var…

Zirve değişti, Togg ikinci sıraya geriledi: İşte Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller - Sayfa 1

Türkiye’de yavaş yavaş elektrikli otomobillere geçiş yapılırken, içten yanmalı motora sahip araçlara ilgi azalmış durumda. Elektrikli SUV otomobiller özellikle son yıllarda revaçta. 

1 | 7
Zirve değişti, Togg ikinci sıraya geriledi: İşte Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller - Sayfa 2

Yerli otomobil Togg T10X’te ilgi görmeye devam ederken, Şubat ayı itibariyle en çok satan sıfır elektrikli otomobiller belli oldu.

2 | 7
Zirve değişti, Togg ikinci sıraya geriledi: İşte Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller - Sayfa 3

Gazeteci Emre Özpyenirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2025 Şubat ayında sıfır elektrikli otomobil satış raporlarını paylaştı. Peki en çok hangi model sattı? İşte merak edilen liste…

3 | 7
Zirve değişti, Togg ikinci sıraya geriledi: İşte Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller - Sayfa 4

İçten yanmalı motora sahip otomobil satışlarında Renault ve Toyota ilk iki sırayı paylaştı. Elektrikli otomobil satışlarında ise yerli otomobil Togg ile Elon Musk’ın Tesla markası boy gösterdi.

4 | 7