Zor günlerden geçen Nissan küllerinden doğacak. Elektrikli Leaf tüm modellerden farklı olacak
İflasın eşiğine kadar gelen Nissan, otomobil pazarında küllerinden doğmak için her türlü yolu deniyor. Yılların otomobil devinin bir sonraki hamlesi tamamen elektrikli Leaf olacak. Hem tasarımıyla dikkat çekecek hem de daha uzun menzile sahip olacak.
Zorlu yarışta otomobil devleri kıyasıya rekabetin içerisinde. Japon merkezli Nissan, adeta kapanma aşamasına geldi ve çok zorlu yollardan geçiyor.
Bir döneme otomobilleriyle damga vuran Nissan, artan rekabet, fiyat politikaları ve birçok nedenden dolayı artık o eski günlerine hasret kaldı. Birçok yatırımcı ile anlaşan firma ayakta kalabilmek için çeşitli yollar denerken, günümüzün trendi olan elektrikli modelleriyle pazara tutunmaya çalışıyor.
Elektrikli otomobillere ilginin arttığı bu dönemde Nissan, odak noktasını Leaf modeline çevirdi. Yepyeni Leaf ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Japon dev, oyunun kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor. Peki yeni model hangi özelliklere sahip olacak, diğer rakiplerine kıyasla avantajı neler olacak?