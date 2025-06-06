Zor günlerden geçen Nissan küllerinden doğacak. Elektrikli Leaf tüm modellerden farklı olacak

Bir döneme otomobilleriyle damga vuran Nissan, artan rekabet, fiyat politikaları ve birçok nedenden dolayı artık o eski günlerine hasret kaldı. Birçok yatırımcı ile anlaşan firma ayakta kalabilmek için çeşitli yollar denerken, günümüzün trendi olan elektrikli modelleriyle pazara tutunmaya çalışıyor.