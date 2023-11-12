10 yıldır biriktirdiği formaları iş yerinde sergiliyor: Her biri çok özel
Bursa'da 40 yıldır oto lastik işiyle geçimini sağlayan Mehmet Ceylan, yıllardır biriktirdiği çeşitli kulüplere ait onlarca formayı iş yerinde sergiliyor.
Gençliğinde amatör futbol oynayan 64 yaşındaki Ceylan, spor tutkusundan yıllardır vazgeçmedi. Yaklaşık 10 yıl önce Bursaspor formalarını evinde biriktirmeye başlayan Ceylan, zamanla Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerdeki futbol, voleybol, basketbol gibi branşlardaki takımların formalarına da ulaştı.
Maçlarda oynanan topları, futbol haberlerinden oluşan gazete kupürlerini, fotoğrafları, flamaları ve rozetleri de koleksiyonuna ekleyen Ceylan, 300'den fazla formanın yanı sıra çok sayıdaki spor malzemesini evde yer kalmayınca iş yerine taşıdı.
Ceylan'ın koleksiyonunda futbol tarihinin önemli isimlerinden Roberto Carlos, Deivid de Souza, Dusan Tadic, Edin Dzeko'nun yanı sıra Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ait formalarda yer alıyor. Ceylan'ın iş yerindeki koleksiyonu görenlerin ilgini çekiyor.
Mehmet Ceylan, hobi amaçlı biriktirmeye başladığı formalarla adeta bir "spor müzesi" oluşturduğunu söyledi.