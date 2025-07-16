2025 – 2026 sezonuna damga vuran transferler* Yıldız isimler Süper Lig’e geliyor
Futbolun yıldız isimleri 2025 – 2026 sezonunda Süper Lig’de boy göstermeye geliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu için transfer takvimini daha önce duyurmuştu.
Buna göre yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başladı ve kulüpler, kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarına hız verdi.
Transferin gözde isimleriyle yapılan anlaşmalar futbolseverleri heyecanlandırırken, birinci transfer ve tescil döneminin bitiş tarihi de merak konusu oldu.