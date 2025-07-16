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  4. 2025 – 2026 sezonuna damga vuran transferler* Yıldız isimler Süper Lig’e geliyor

2025 – 2026 sezonuna damga vuran transferler* Yıldız isimler Süper Lig’e geliyor

Futbolun yıldız isimleri 2025 – 2026 sezonunda Süper Lig’de boy göstermeye geliyor.

2025 – 2026 sezonuna damga vuran transferler* Yıldız isimler Süper Lig’e geliyor - Sayfa 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu için transfer takvimini daha önce duyurmuştu. 

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2025 – 2026 sezonuna damga vuran transferler* Yıldız isimler Süper Lig’e geliyor - Sayfa 2

Buna göre yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başladı ve kulüpler, kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarına hız verdi.

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2025 – 2026 sezonuna damga vuran transferler* Yıldız isimler Süper Lig’e geliyor - Sayfa 3

Transferin gözde isimleriyle yapılan anlaşmalar futbolseverleri heyecanlandırırken, birinci transfer ve tescil döneminin bitiş tarihi de merak konusu oldu.

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2025 – 2026 sezonuna damga vuran transferler* Yıldız isimler Süper Lig’e geliyor - Sayfa 4

2025 – 2026 TRANSFER SEZONU

TFF’ye göre yaz transfer dönemi 13 Eylül 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci ara transfer dönemi ise 5 Ocak 2026’da başlayacak. Takımlar, devre arasında eksiklerini bu tarihten sonra gidermeye çalışacak.

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