  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. 2025’te en çok kazanan 10 futbolcu: Servetlerine servet katıyorlar; kulübünden bile daha değerli var

2025’te en çok kazanan 10 futbolcu: Servetlerine servet katıyorlar; kulübünden bile daha değerli var

Forbes, 2025 itibariyle en çok kazanan 10 futbolcuyu açıkladı. Cristiano her yılki gibi rekor kırarken, birçok önemli isim de listede!

2025’te en çok kazanan 10 futbolcu: Servetlerine servet katıyorlar; kulübünden bile daha değerli var - Sayfa 1

Futbol dünyasında özellikle transfer sezonları oldukça sıcak geçiyor. Bazı kulüpler milyon euroluk transferleriyle adından söz ettirirken, bazı futbolcular ise kulüplerinden bile daha yüksek değere sahip.

1 | 13
2025’te en çok kazanan 10 futbolcu: Servetlerine servet katıyorlar; kulübünden bile daha değerli var - Sayfa 2

Forbes, her yıl en zenginler listesini güncelliyor. Genelde iş adamları listelerde boy gösterirken, 2025 itibariyle en zengin 10 futbolcu da açıklandı. 

2 | 13
2025’te en çok kazanan 10 futbolcu: Servetlerine servet katıyorlar; kulübünden bile daha değerli var - Sayfa 3

Bu yılın bir numarası yine değişmedi. İşte en zengin 10 futbolcu.

3 | 13
2025’te en çok kazanan 10 futbolcu: Servetlerine servet katıyorlar; kulübünden bile daha değerli var - Sayfa 4

1- Cristiano Ronaldo (Al Nassr): 275 milyon dolar (225 milyon maaş/kazanç + 50 milyon sponsorluk)

4 | 13