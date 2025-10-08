2025’te en çok kazanan 10 futbolcu: Servetlerine servet katıyorlar; kulübünden bile daha değerli var
Forbes, 2025 itibariyle en çok kazanan 10 futbolcuyu açıkladı. Cristiano her yılki gibi rekor kırarken, birçok önemli isim de listede!
Futbol dünyasında özellikle transfer sezonları oldukça sıcak geçiyor. Bazı kulüpler milyon euroluk transferleriyle adından söz ettirirken, bazı futbolcular ise kulüplerinden bile daha yüksek değere sahip.
1 | 13
Forbes, her yıl en zenginler listesini güncelliyor. Genelde iş adamları listelerde boy gösterirken, 2025 itibariyle en zengin 10 futbolcu da açıklandı.
2 | 13