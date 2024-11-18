21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk yer aldı
2000 yılından bu yana en iyi penaltı kullanan futbolcular listelendi. Sıralamanın zirvesinde bir dönem Beşiktaş forması da giyen Simao yer aldı. Sadece 40 ve üzeri penaltı kullanan futbolcuların yer aldığı listede A Milli Takım'ın eski yıldızı da ilk 10'a girmeyi başardı.
Avrupa'nın en büyük 10 liginde 2000 yılından bu yana en iyi penaltı kullanan futbolcular açıklandı. Sıralamada ilk 10'a tek Türk futbolcu girdi.
Transfermarkt'ın penaltıların gole çevrilme oranlarına göre hazırladığı listede sadece 40 ve üzeri penaltı kullanan futbolcular yer aldı.
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