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  4. 3 Türk takımı kaybetti: UEFA ülke sıralamasını güncelledi

3 Türk takımı kaybetti: UEFA ülke sıralamasını güncelledi

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Türk futbol takımları Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa'da bu sezon ilk kez haftayı puansız kapatmasına rağmen, UEFA ülke puanı klasmanında Türkiye 9. sıradaki yerini korudu. İşte son durum sonrası güncel ülke sıralaması...

3 Türk takımı kaybetti: UEFA ülke sıralamasını güncelledi - Sayfa 1

10- İskoçya: 33,250 puan

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3 Türk takımı kaybetti: UEFA ülke sıralamasını güncelledi - Sayfa 2

9- TÜRKİYE: 35,350 puan

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3 Türk takımı kaybetti: UEFA ülke sıralamasını güncelledi - Sayfa 3

8- Belçika: 42,800 puan

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3 Türk takımı kaybetti: UEFA ülke sıralamasını güncelledi - Sayfa 4

7- Portekiz: 50,483 puan

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