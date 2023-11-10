3 Türk takımı kaybetti: UEFA ülke sıralamasını güncelledi
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Türk futbol takımları Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa'da bu sezon ilk kez haftayı puansız kapatmasına rağmen, UEFA ülke puanı klasmanında Türkiye 9. sıradaki yerini korudu. İşte son durum sonrası güncel ülke sıralaması...
10- İskoçya: 33,250 puan
1 | 10
9- TÜRKİYE: 35,350 puan
2 | 10
8- Belçika: 42,800 puan
3 | 10
7- Portekiz: 50,483 puan
4 | 10