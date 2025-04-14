4 büyük kulüpten 9 aylık dönemde tarihi zarar: En büyük kayıp hangi kulüpte?

Fenerbahçe ve Galatasaray, 1 Haziran 2024 ile 28 Şubat 2025 arasındaki ilk dokuz aylık dönemde kar elde ettiklerini açıklasalar da bağımsız denetçilerin bir önceki dönemin raporları uyarınca dört kulübün toplam zararı 5,6 milyar lirayı buldu. Bu zararın dönemsel kur karşılığı ise 147,9 milyon Euro.