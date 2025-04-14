4 büyük kulüpten 9 aylık dönemde tarihi zarar: En büyük kayıp hangi kulüpte?
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketleri, 2024-25 sezonunun ilk 9 ayında tarihi bir zarara imza attı.
Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketleri, 2024-25 sezonunun ilk 9 ayında 5,6 milyar lira zarar etti.
Kulüplerin, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği 9 aylık finansal durum ve geçmiş dönemdeki bağımsız denetçi raporlarına göre dört kulüp de kazandığından fazla harcadı.
Fenerbahçe ve Galatasaray, 1 Haziran 2024 ile 28 Şubat 2025 arasındaki ilk dokuz aylık dönemde kar elde ettiklerini açıklasalar da bağımsız denetçilerin bir önceki dönemin raporları uyarınca dört kulübün toplam zararı 5,6 milyar lirayı buldu. Bu zararın dönemsel kur karşılığı ise 147,9 milyon Euro.
Dört büyük kulüp; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ adıyla borsada işlem görüyor.
Bu şirketler, kulüplerin dernek (yeni kanunla spor kulübü hüviyetini aldı) ve/veya diğer şirketleriyle (GS Store, Fenerium, Kartal Yuvası, TS Club, FB TV, GS TV vs) bağlantılı konumda (grup) bulunuyor. Söz konusu dernek ve şirketler, finansal tablolarda "ilişkili taraf" şeklinde yer alıyor.
Kamuya açık söz konusu şirketler, sürekli bu ilişkili taraflardan alacaklı pozisyonunda yer alıyor ve bu alacaklara faiz de işletiliyor. Örneğin A kulübünün borsada işlem gören X şirketi, ekonomik raporlarını sunarken ilişkili taraflardan ticari olmayan Y meblağında alacağının bulunduğunu ve bu alacağa karşılık Z tutarında faiz işletildiğini belirtiyor ve bu faiz şirketin gelir hanesine yazılıyor.