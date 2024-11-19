54 yıllık kulüp iflas verdi. Neden iflas ettikleri ortaya çıktı
1970 yılında gayri resmi olarak kurulduktan sonra lisans alarak TFF liglerinde mücadele eden Büyükçekmece Tepecikspor iflas etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Büyükçekmece Tepecikspor’un iflas haberi taraftarları üzdü. Yıllar önce gayri resmi olarak kurulan ve gösterdiği başarıların ardından TFF liglerinde mücadele etmeye başlayan kulüp ekonomik zorluklar nedeniyle iflas etti.
patronlardunyasi.com’un haberine göre bir süredir mali krizle boğuşan yeşil-beyazlılar iflas bayrağını çekti.
MAHKEME İFLAS KARARINI ONADI
Büyükçekmece Tepecikspor'un iflas başvurusunu değerlendiren Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, iflasına karar verdi.