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  4. 54 yıllık kulüp iflas verdi. Neden iflas ettikleri ortaya çıktı

54 yıllık kulüp iflas verdi. Neden iflas ettikleri ortaya çıktı

1970 yılında gayri resmi olarak kurulduktan sonra lisans alarak TFF liglerinde mücadele eden Büyükçekmece Tepecikspor iflas etti.

54 yıllık kulüp iflas verdi. Neden iflas ettikleri ortaya çıktı - Sayfa 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Büyükçekmece Tepecikspor’un iflas haberi taraftarları üzdü. Yıllar önce gayri resmi olarak kurulan ve gösterdiği başarıların ardından TFF liglerinde mücadele etmeye başlayan kulüp ekonomik zorluklar nedeniyle iflas etti.

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54 yıllık kulüp iflas verdi. Neden iflas ettikleri ortaya çıktı - Sayfa 2

patronlardunyasi.com’un haberine göre bir süredir mali krizle boğuşan yeşil-beyazlılar iflas bayrağını çekti.

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54 yıllık kulüp iflas verdi. Neden iflas ettikleri ortaya çıktı - Sayfa 3

MAHKEME İFLAS KARARINI ONADI

Büyükçekmece Tepecikspor'un iflas başvurusunu değerlendiren Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, iflasına karar verdi.

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54 yıllık kulüp iflas verdi. Neden iflas ettikleri ortaya çıktı - Sayfa 4

İflas kararının ardından işlemlere başlayan Bakırköy 1. İcra ve İflas Dairesi de ilk alacaklı toplantısının 11 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'de Bakırköy Adalet Sarayı 1. İcra ve İflas Dairesi'nde yapılmasına karar verdi.

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