Adı Benfica ile anılıyordu * Fenerbahçe milli futbolcuya imzayı attırdı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile sözleşmeyi imzalayan milli futbolcu 2028 yılına kadar formayı taşıyacak.
Süper Lig’de Fenerbahçe milli oyuncu İsmail Yüksek ile sözleşme tazeledi. 2027 yılında sözleşmesi sona erecek isim 3 yıl daha sarı-lacivertli ekibin formasını giyecek.
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transfermarkt.com.tr sitesindeki bilgiye göre Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlamasına devam ederken iç transferde önemli bir adım attı.
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