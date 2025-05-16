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  4. Adı Benfica ile anılıyordu * Fenerbahçe milli futbolcuya imzayı attırdı.

Adı Benfica ile anılıyordu * Fenerbahçe milli futbolcuya imzayı attırdı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile sözleşmeyi imzalayan milli futbolcu 2028 yılına kadar formayı taşıyacak.

Adı Benfica ile anılıyordu * Fenerbahçe milli futbolcuya imzayı attırdı. - Sayfa 1

Süper Lig’de Fenerbahçe milli oyuncu İsmail Yüksek ile sözleşme tazeledi. 2027 yılında sözleşmesi sona erecek isim 3 yıl daha sarı-lacivertli ekibin formasını giyecek.

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Adı Benfica ile anılıyordu * Fenerbahçe milli futbolcuya imzayı attırdı. - Sayfa 2

transfermarkt.com.tr sitesindeki bilgiye göre Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlamasına devam ederken iç transferde önemli bir adım attı.

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Adı Benfica ile anılıyordu * Fenerbahçe milli futbolcuya imzayı attırdı. - Sayfa 3

Sarı-lacivertli ekip, orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’in sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

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Adı Benfica ile anılıyordu * Fenerbahçe milli futbolcuya imzayı attırdı. - Sayfa 4

Mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan milli futbolcuyla masaya oturan yönetim, 25 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı.

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