Ali Koç'un Mourinho anlaşması sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama
Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ın vaatlerinden olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile Ali Koç anlaşma sağladı. Anlaşmaya ilişkin Yıldırım'dan ilk açıklama geldi.
Fenerbahçe’de mevcut yönetim, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile yaptığı görüşmelerde sona ulaştı. Mourinho ile başkan Ali Koç’un hafta sonu yapacağı yüz yüze görüşmenin ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi.
Başkan Ali Koç, önümüzdeki saatlerde Londra’ya gidecek ve Mourinho ile 2+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Öte yandan Ali Koç’un yeni yönetiminde yer verdiği Acun Ilıcalı’nın da bu görüşmede yer alması ve bu 3 ismin Londra’daki Wembley Stadı’nda yarın oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini beraber seyretmesi bekleniyor.
Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlığa aday olan eski başkan Aziz Yıldırım'dan da anlaşmayla ilgili ilk açıklama geldi.