Amansız Azim'in adı: 40 yaşına giren Ronaldo nasıl hâlâ herkese örnek olabiliyor?
Yıldız futbolcu hem iş hem futbol hayatında insanlara örnek olacak bir davranış sergiliyor. Üstelik yaşı 40 ve çalışmaktan asla vazgeçmiyor.
Futbol tarihinin yıllardır en iyi ikonik isimlerinden biri oldu, yüz milyonlarca hayran kazandı. İnsanlar çok uzun yıllardır bir yandan Messi’yi diğer yandan da Ronaldo’yu konuşuyor.
Genelde Messi daha çok yetenekleriye ön plana çıkarken, fiziki açıdan Ronaldo kadar kendine bakmıyor. Ancak üst düzey kabiliyetleri onu dünyanın en iyi futbolculardan biri haline getiriyor.
Cristiano Ronaldo ise gerek yeteneği, gerekse yeteneğinin üzerinde çalışmaları ve hırsıyla insanlara örnek oluyor. Kısa süre önce 40 yaşına basan Portekizli yıldız, artık her açıdan tok olmasına rağmen yine de çalışmayı bırakmıyor, ailesiyle kaliteli zamanlar geçiriyor ve futbol tutkusundan vazgeçmiyor.