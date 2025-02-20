Anderlecht Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir?
Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, ilk maçını 3-0 kazandığı Anderlecht ile rövanş maçına çıkacak. Peki Anderlecht-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Anderlecht maçı şifresiz nasıl izlenir ve muhtemel 11’de kimler var?
Avrupa yolunda son maçta galibiyetle sahadan ayrılan Fenerbahçe, 3-0 kazandığı Anderlecht maçının rövanşına çıkacak. Temsilcimiz bugün deplasmanda, Belçika ekibini konuk edecek. 3-0 skor avantajına sahip olan Fenerbahçe, derbi öncesi Avrupa Ligi’ndeki gidişatını sürdürmek istiyor.
Peki Anderlecht Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe Anderlecht maçı şifresiz mi, nereden izlenir? İşte canlı izleme, muhtemel 11’ler ve merak edilen tüm detaylar…
ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa Ligi’nde son 16 turu için önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, ev sahibi Anderlecht taraftarının önünde zorlu mücadeleye çıkacak.