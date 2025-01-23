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  4. Apar topar soyunma odasına gitmişti! Fernando Muslera’nın sözleri ortaya çıktı: Artık yokum!

Apar topar soyunma odasına gitmişti! Fernando Muslera’nın sözleri ortaya çıktı: Artık yokum!

Galatasaray’da en uzun sezon futbol oynayan oyunculardan Fernando Muslera, son Avrupa maçında yediği goller nedeniyle tepki toplamıştı. Tecrübeli kalecinin soyunma odasındaki konuşmaları ortaya çıktı.

Apar topar soyunma odasına gitmişti! Fernando Muslera’nın sözleri ortaya çıktı: Artık yokum! - Sayfa 1

Galatasaray’ın efsaneleşen isimlerinden Fernando Muslera, özellikle son  iki sezondur yediği bazı goller nedeniyle bir kısım taraftar tarafından eleştiriliyor.

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Apar topar soyunma odasına gitmişti! Fernando Muslera’nın sözleri ortaya çıktı: Artık yokum! - Sayfa 2

Trendyol Süper Lig’de yediği basit goller nedeniyle tepki toplayan Uruguaylı eldiven, Avrupa mücadelesinde Dinamo Kiev’den yediği gollerle bir kez daha stadyumda ıslıklandı. 

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Apar topar soyunma odasına gitmişti! Fernando Muslera’nın sözleri ortaya çıktı: Artık yokum! - Sayfa 3

14 yıldır Galatasaray kalesini koruyan ve sayısızca takımı ipten alan Muslera, Kiev maçı sonrası sitem ederek apar topar soyunma odasına gitmişti. 

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Apar topar soyunma odasına gitmişti! Fernando Muslera’nın sözleri ortaya çıktı: Artık yokum! - Sayfa 4

Maçtan sadece birkaç gün sonra Fernando Muslera’nın soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı. 

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