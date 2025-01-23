Apar topar soyunma odasına gitmişti! Fernando Muslera’nın sözleri ortaya çıktı: Artık yokum!
Galatasaray’da en uzun sezon futbol oynayan oyunculardan Fernando Muslera, son Avrupa maçında yediği goller nedeniyle tepki toplamıştı. Tecrübeli kalecinin soyunma odasındaki konuşmaları ortaya çıktı.
Galatasaray’ın efsaneleşen isimlerinden Fernando Muslera, özellikle son iki sezondur yediği bazı goller nedeniyle bir kısım taraftar tarafından eleştiriliyor.
Trendyol Süper Lig’de yediği basit goller nedeniyle tepki toplayan Uruguaylı eldiven, Avrupa mücadelesinde Dinamo Kiev’den yediği gollerle bir kez daha stadyumda ıslıklandı.
14 yıldır Galatasaray kalesini koruyan ve sayısızca takımı ipten alan Muslera, Kiev maçı sonrası sitem ederek apar topar soyunma odasına gitmişti.