Arda Güler fiziğiyle hayran bıraktı! Milli futbolcu Bodrum’dan boy boy poz verdi; binlerce beğeni...
Real Madrid’in genç yıldızı ve milli futbolcumuz Arda Güler, güncel fizik durumuyla takipçilerini hayran bıraktı. Genç futbolcu, Bodrum’da hem tatil yaptı hem antrenman. Güler’in güncel fizik durumuna sosyal medyada yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.
Milli futbolcumuz ve aynı zamanda Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, bu yılın başlarında çok fazla forma şansı bulamamıştı. Carlo Ancelotti, Güler’e çok fazla şans vermezken, son haftalara girildiğinde milli futbolcumuz peş peşe ilk 11 çıkarak dikkat çeken performans sergiledi.
İlk sezonlarında yedek kulübesinde oturan ve gelişimi için bekletilen Arda Güler, artık takımın gözde isimlerinden biri haline geldi. Ancelotti’nin görevine son verilmeden önce Arda Güler’i sahaya sürmesi de şaşırtan bir hamleydi.
Tüm ligler sona erdi ve futbolcular tatile girdi. Tatil seçimini Türkiye’nin Bodrum ilinde yapan A Milli Takım futbolcumuz Arda Güler, güncel fiziğiyle hayranlarının ağzını açık bıraktı. Madrid’e ilk gittiğinde çok zayıf olduğu yönünde eleştirilere maruz kalan Güler, okları tersine çevirdi ve istikrarlı gelişimini gözler önüne serdi.