Arda Güler fiziğiyle hayran bıraktı! Milli futbolcu Bodrum’dan boy boy poz verdi; binlerce beğeni...

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik mahallesindeki beş yıldızlı bir otele tatile gelen Real Madrid’in yıldızı Güler, güne antrenman ile başladı. Bodrum Şehir Stadında ve otelin halı sahasında antrenman yapan milli futbolcu, yaklaşık bir hafta boyunca tatil yapacak.