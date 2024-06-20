Arda Güler için flaş iddia... Yeni takımı belli oldu
Arda Güler için sürpriz bir iddia daha ileri sürüldü. Carlo Ancelotti, her fırsatta oyuncunun Real Madrid'de devam edeceğini söylese de İspanyol basını, Arda Güler'in yeni takımını duyurdu.
Real Madrid'de müthiş bir sezon geçirdikten sonra EURO 2024'e de harika başlayan Arda Güler için İspanyol basınından şaşırtan bir haber geldi.
Real Madrid'in Arda Güler hakkında kiralık gönderme planı yaptığı ifade edilirken, önümüzdeki sezon için hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi.
Real Madrid taraftarları çıkan bu haberin ardından Arda Güler'in takımda tutulması gerektiğini savundu.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, geçtiğimiz haftalarda Real Sociedad'ın kiralık teklifine yeşil ışık yaktı.