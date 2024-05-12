Arda Güler'li Rael Madrid Şampiyonluğu doyasıya kutladı
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga şampiyonluğunu Madrid'te doyasıya kutladı. Arda Güler, Real Madrid formasıyla geçirdiği ilk sezonda şampiyonluk kutlamanın sevincini yaşadı.
La Liga'da 36. şampiyonluğunu 4 Mayıs'ta garantileyen Real Madrid, kupayı bugün aldıktan sonra kutlamayı her kupa merasiminde olduğu gibi taraftarlarıyla ve Madrid'deki resmi kurum temsilcileriyle birlikte yaptı.
İspanya Süper Kupası'ndan sonra lig şampiyonluğunu da kazanan Real Madrid'in kent merkezindeki kutlamalarını binlerce taraftarı izledi.
Yaklaşık 5 saat süren kutlamalar, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Pedro Rocha tarafından Madrid'in antrenman tesislerinde basına ve halka kapalı olarak düzenlenen kupa teslim töreniyle başladı.
Futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileri daha sonra sırasıyla Madrid özerk yönetim hükümet binası ve Madrid Belediyesine resmi ziyaretlerde bulundu.