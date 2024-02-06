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Atsu'nun eşinden duygulandıran sözler: Bazen Cristian'a Whatsapp'tan mesaj atıyorum

Hatayspor’un 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun eşi Claire Rupio, "Bazen Christian'a WhatsApp'tan mesaj atıyorum, sadece içimi dökmek için.." dedi.

Atsu'nun eşinden duygulandıran sözler: Bazen Cristian'a Whatsapp'tan mesaj atıyorum - Sayfa 1

Tam 1 yıl önce bugün, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor’un Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun eşi Claire Rupio The Athletic'e açıklamalarda bulundu. 

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Atsu'nun eşinden duygulandıran sözler: Bazen Cristian'a Whatsapp'tan mesaj atıyorum - Sayfa 2

Atsu’nun eşi konuştu

Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu da asrın felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Atsu'nun ailesi, felaketin 1. yılında dış basına röportaj verdi.

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Atsu'nun eşinden duygulandıran sözler: Bazen Cristian'a Whatsapp'tan mesaj atıyorum - Sayfa 3

Depremden önceki gece son dakika golü atmıştı

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ili salladı. Hatay'da da binlerce bina yıkıldı. Faciadan bir gün önce ise Hatayspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlamıştı.

Maçın 90+7. dakikasında müthiş bir frikik golüne imza atan Christian Atsu, takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağlamıştı.

Takımına büyük sevinç yaşatan Ganalı futbolcu daha sonrasında depremde enkaz altında kalıp hayatını kaybetti.

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Atsu'nun eşinden duygulandıran sözler: Bazen Cristian'a Whatsapp'tan mesaj atıyorum - Sayfa 4

‘Bazen Whatsapp’tan mesaj atıyorum’

Atsu'nun eşi Rupio, felaketin 1. yılında The Athletic'e yaptığı açıklamalarda "Dışarıda evsiz bir adam varsa, ona para verirdi. O özel biriydi. İnsanlar 'Nasıl başa çıkıyorsun?' diye sorduklarında 'Başa çıkmıyorum. Sadece her gün hayatta kalıyorum' diyorum. Bazen Christian'a WhatsApp'tan mesaj atıyorum, sadece içimi dökmek için..." dedi.

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