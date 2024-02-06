Atsu'nun eşinden duygulandıran sözler: Bazen Cristian'a Whatsapp'tan mesaj atıyorum

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ili salladı. Hatay'da da binlerce bina yıkıldı. Faciadan bir gün önce ise Hatayspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlamıştı.

‘Bazen Whatsapp’tan mesaj atıyorum’

Atsu'nun eşi Rupio, felaketin 1. yılında The Athletic'e yaptığı açıklamalarda "Dışarıda evsiz bir adam varsa, ona para verirdi. O özel biriydi. İnsanlar 'Nasıl başa çıkıyorsun?' diye sorduklarında 'Başa çıkmıyorum. Sadece her gün hayatta kalıyorum' diyorum. Bazen Christian'a WhatsApp'tan mesaj atıyorum, sadece içimi dökmek için..." dedi.