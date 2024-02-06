Atsu'nun eşinden duygulandıran sözler: Bazen Cristian'a Whatsapp'tan mesaj atıyorum
Hatayspor’un 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun eşi Claire Rupio, "Bazen Christian'a WhatsApp'tan mesaj atıyorum, sadece içimi dökmek için.." dedi.
Tam 1 yıl önce bugün, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor’un Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun eşi Claire Rupio The Athletic'e açıklamalarda bulundu.
Atsu’nun eşi konuştu
Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu da asrın felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Atsu'nun ailesi, felaketin 1. yılında dış basına röportaj verdi.
Depremden önceki gece son dakika golü atmıştı
Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ili salladı. Hatay'da da binlerce bina yıkıldı. Faciadan bir gün önce ise Hatayspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlamıştı.
Maçın 90+7. dakikasında müthiş bir frikik golüne imza atan Christian Atsu, takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağlamıştı.
Takımına büyük sevinç yaşatan Ganalı futbolcu daha sonrasında depremde enkaz altında kalıp hayatını kaybetti.
‘Bazen Whatsapp’tan mesaj atıyorum’
Atsu'nun eşi Rupio, felaketin 1. yılında The Athletic'e yaptığı açıklamalarda "Dışarıda evsiz bir adam varsa, ona para verirdi. O özel biriydi. İnsanlar 'Nasıl başa çıkıyorsun?' diye sorduklarında 'Başa çıkmıyorum. Sadece her gün hayatta kalıyorum' diyorum. Bazen Christian'a WhatsApp'tan mesaj atıyorum, sadece içimi dökmek için..." dedi.