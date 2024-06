Avrupa'nın gelmiş geçmiş en iyi 20 futbolcusu: Ronaldo ikinci sırada

Four Four Two dergisi tüm zamanların en iyi 100 Avrupalı futbolcusunu seçti.

100. sırada bu sezon emekliliğini açıklayan Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos'un yer aldığı listede yolu Türkiye'den geçmiş isimler de var. Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan Bernd Schuster 96. sırada, eski Galatasaraylı Franck Ribery 76. sırada, Rumen yıldız Gheorghe Hagi 74. sırada, Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü de yapan Frank Rijkaard 61. sırada, Türkiye'de teknik direktörlük yapan Andrea Pirlo 34. sırada yer alıyor.

Listede ilk 20 sıra ise şöyle oldu: