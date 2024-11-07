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  4. AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- AZ Alkmaar muhtemel 11

AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- AZ Alkmaar muhtemel 11

UEFA Avrupa Ligi’nde bu hafta Türk temsilcilerimizin haftası. Bir yandan Galatasaray, evinde Tottenham’ı ağırlarken, diğer yanda ise Fenerbahçe, AZ Alkmaar’a konuk oluyor. AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- AZ Alkmaar muhtemel 11’leri neler? İşte maç öncesi bilmeniz gerekenler…

AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- AZ Alkmaar muhtemel 11 - Sayfa 1

Şampiyonlar Ligi’nden elenen Galatasaray ve Fenerbahçe, morali UEFA Avrupa Ligi’nde bulmaya çalışıyor. Türk temsilcilerimiz hem ligde hem de Avrupa’da iyi bir form yakalarken, kritik haftalardan birine daha girildi. Bugün ise o günlerden biri; AZ Alkmaar, evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Peki AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte  Fenerbahçe- AZ Alkmaar muhtemel 11’ler.  

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AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- AZ Alkmaar muhtemel 11 - Sayfa 2

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Avrupa kupalarında da Jose Mourinho ile bu sezon tarih yazmak istiyor. Ligde son olarak iç sahada Bodrum FK'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a karşı sahada olacak. Peki AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 

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AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- AZ Alkmaar muhtemel 11 - Sayfa 3

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 3 maçı kaybetti.  U.S Gilloise takımını 2-1 mağlup eden sarı-lacivertli takım, ardından önce Twente ile deplasmanda, son olarak da Manchester United ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı.

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AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- AZ Alkmaar muhtemel 11 - Sayfa 4

Öte yandan Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise evinde IF Elfsborg'u 3-2 mağlup ettikten sonra deplasmanda önce Athletic Bilbao'ya 2-0, ardından da Tottenham Hotspur'a 1-0 yenildi ve 3 puanda kaldı.

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