AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- AZ Alkmaar muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi’nden elenen Galatasaray ve Fenerbahçe, morali UEFA Avrupa Ligi’nde bulmaya çalışıyor. Türk temsilcilerimiz hem ligde hem de Avrupa’da iyi bir form yakalarken, kritik haftalardan birine daha girildi. Bugün ise o günlerden biri; AZ Alkmaar, evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Peki AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe- AZ Alkmaar muhtemel 11’ler.