AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- AZ Alkmaar muhtemel 11
UEFA Avrupa Ligi’nde bu hafta Türk temsilcilerimizin haftası. Bir yandan Galatasaray, evinde Tottenham’ı ağırlarken, diğer yanda ise Fenerbahçe, AZ Alkmaar’a konuk oluyor. AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- AZ Alkmaar muhtemel 11’leri neler? İşte maç öncesi bilmeniz gerekenler…
Şampiyonlar Ligi’nden elenen Galatasaray ve Fenerbahçe, morali UEFA Avrupa Ligi’nde bulmaya çalışıyor. Türk temsilcilerimiz hem ligde hem de Avrupa’da iyi bir form yakalarken, kritik haftalardan birine daha girildi. Bugün ise o günlerden biri; AZ Alkmaar, evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Peki AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe- AZ Alkmaar muhtemel 11’ler.
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Avrupa kupalarında da Jose Mourinho ile bu sezon tarih yazmak istiyor. Ligde son olarak iç sahada Bodrum FK'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a karşı sahada olacak. Peki AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 3 maçı kaybetti. U.S Gilloise takımını 2-1 mağlup eden sarı-lacivertli takım, ardından önce Twente ile deplasmanda, son olarak da Manchester United ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı.