AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Geride kalan dört haftada performansıyla beğenileri kazanan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Peki AZ Alkmaar- Galatasaray maçı hangi kanalda? AZ Alkmaar-Galatasaray saat kaçta ve ne zaman?