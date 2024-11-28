AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig’de galibiyet serisine devam eden Galatasaray, Avrupa Ligi’nde de üç puan almak için sahaya çıkacak. Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Peki AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig’de başarılı gidişatını sürdüren Galatasaray, aynı performansı Avrupa’da da ortaya koyuyor.
Geride kalan dört haftada performansıyla beğenileri kazanan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Peki AZ Alkmaar- Galatasaray maçı hangi kanalda? AZ Alkmaar-Galatasaray saat kaçta ve ne zaman?
AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanmaya başlanan lig formatında 36 takımın yer alıyor. Temsilcimiz Galatasaray 4 maçta 3 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken 1 maçı ise beraberlikle sonuçlandı.