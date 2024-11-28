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  4. AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’de galibiyet serisine devam eden Galatasaray, Avrupa Ligi’nde de üç puan almak için sahaya çıkacak. Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Peki AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - Sayfa 1

Trendyol Süper Lig’de başarılı gidişatını sürdüren Galatasaray, aynı performansı Avrupa’da da ortaya koyuyor. 

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AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - Sayfa 2

Geride kalan dört haftada performansıyla beğenileri kazanan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Peki AZ Alkmaar- Galatasaray maçı hangi kanalda? AZ Alkmaar-Galatasaray saat kaçta ve ne zaman?

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AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - Sayfa 3

AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?


Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanmaya başlanan lig formatında 36 takımın yer alıyor. Temsilcimiz Galatasaray 4 maçta 3 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken 1 maçı ise beraberlikle sonuçlandı.

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AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - Sayfa 4

Merak edenler için AZ Alkmaar-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı 28 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te oynanacak. Mücadele naklen TRT 1 ekranlarında şifresiz yayınlanacak. Romen hakem Horatiu Fesnic'in düdük çalacağı maç AFAS Stadyumu'nda oynanacak.

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