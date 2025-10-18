Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Galatasaray canlı izle

Galatasaray ise rakibine karşı üstün bir grafik sergiliyor; sarı-kırmızılılar, Başakşehir ile oynadığı son 6 Süper Lig karşılaşmasını da kazanmayı başardı. Taraftarlar şimdi bu önemli maçın saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…