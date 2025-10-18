Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Galatasaray canlı izle
Milli aranın ardından gözler bir kez daha Süper Lig’de. Trendyol Süper Lig 9. haftasında RAM Başakşehir, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Merakla beklenen mücadelenin hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman oynanacağı, tüm detaylarıyla içeriğimizde.
Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde iyi performansıyla göz dolduran Galatasaray, iki haftalık milli aranın ardından yarışa kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig’in son şampiyonu olan sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında RAM Başakşehir kulübüne konuk olacak.
Başakşehir - Galatasaray maçının saati, kanal bilgisi ve canlı yayını merak konusu. İşte merakla beklenen Başakşehir - Galatasaray maçı öncesi bilinmesi gereken her şey!
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇ BİLGİSİ
Başakşehir ile Galatasaray arasındaki kritik mücadele için heyecan dorukta. Turuncu-lacivertli ekip, ligde oynadığı 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray ise rakibine karşı üstün bir grafik sergiliyor; sarı-kırmızılılar, Başakşehir ile oynadığı son 6 Süper Lig karşılaşmasını da kazanmayı başardı. Taraftarlar şimdi bu önemli maçın saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…