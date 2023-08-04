Bautzen Hava Gösterisi'ne katılacak ilk Türk pilot Semin Öztürk Şener
Hava akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Almanya'da düzenlenecek Bautzen Hava Gösterisi'ne katılan ilk Türk pilot olacak.
Hava akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Almanya'da 12-13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek "Flugtage Bautzen"e (Bautzen Hava Gösterisi) katılmaya hazırlanıyor.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nin kurucularından Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk'ün izinden giden Şener'in uçuş serüveni, 12 yaşındayken onunla yaptığı ilk gösteriyle başladı.
İzleyici önündeki ilk uçuşunu 19 Eylül 2015'te gerçekleştiren Şener, 360 beygir gücündeki "Pitts S2-B" uçağıyla yurt içinde 30'u aşkın gösteri sundu.
Genç pilot, 2018'de Romanya'da düzenlenen ve birçok ülkeden 35 akrobasi uçağının katıldığı Aeromania Havacılık Festivali'nde de gökyüzünü renklendirdi
Küçükken kurduğu "Türkiye'yi yurt dışında temsil etme" hayalini gerçeğe dönüştüren Semin Öztürk Şener, Almanya'nın doğusunda yer alan Saksonya eyaletine bağlı Bautzen kentinde 12-13 Ağustos'ta yapılacak hava gösterisinde Türkiye'yi temsil edecek. Şener, bu etkinliğe katılan ilk Türk pilot olacak.