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  4. Bayern Münih’in yıldızı Galatasaray ile anlaştı. Flaş transferi Almanlar duyurdu! Lige damga vuracak

Bayern Münih’in yıldızı Galatasaray ile anlaştı. Flaş transferi Almanlar duyurdu! Lige damga vuracak

Trendyol Süper Lig’in şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarında durmak bilmiyor. Bir yandan Osimhen’i elinde tutmak isteyen sarı-kırmızılılar diğer yandan kadroyu güçlendirmek için önemli adımlar atıyor. Dursun Özbek’in başkanlık koltuğunda oturduğu Galatasaray’da hedef bu kez Bayern Münih’in yıldızı. Anlaşma sağlandı, detaylar ortaya çıktı.

Bayern Münih’in yıldızı Galatasaray ile anlaştı. Flaş transferi Almanlar duyurdu! Lige damga vuracak - Sayfa 1

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek istiyor. 

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Bayern Münih’in yıldızı Galatasaray ile anlaştı. Flaş transferi Almanlar duyurdu! Lige damga vuracak - Sayfa 2

5 yıldızlı ekip, bir yandan Osimhen’i elinde tutmaya çalışırken, Nijeryalı forvet Araplardan gelen tüm teklifleri reddetti.

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Bayern Münih’in yıldızı Galatasaray ile anlaştı. Flaş transferi Almanlar duyurdu! Lige damga vuracak - Sayfa 3

Galatasaray taraftarı ve yönetimi Osimhen’in kalmasını isterken, son karar yıldız futbolcuya kaldı. 

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Bayern Münih’in yıldızı Galatasaray ile anlaştı. Flaş transferi Almanlar duyurdu! Lige damga vuracak - Sayfa 4

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, iki futbolcuya teklifte bulundu ve bunlardan biri ile anlaşmaya vardı.

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