Bayern Münih’in yıldızı Galatasaray ile anlaştı. Flaş transferi Almanlar duyurdu! Lige damga vuracak
Trendyol Süper Lig’in şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarında durmak bilmiyor. Bir yandan Osimhen’i elinde tutmak isteyen sarı-kırmızılılar diğer yandan kadroyu güçlendirmek için önemli adımlar atıyor. Dursun Özbek’in başkanlık koltuğunda oturduğu Galatasaray’da hedef bu kez Bayern Münih’in yıldızı. Anlaşma sağlandı, detaylar ortaya çıktı.
Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek istiyor.
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5 yıldızlı ekip, bir yandan Osimhen’i elinde tutmaya çalışırken, Nijeryalı forvet Araplardan gelen tüm teklifleri reddetti.
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Galatasaray taraftarı ve yönetimi Osimhen’in kalmasını isterken, son karar yıldız futbolcuya kaldı.
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