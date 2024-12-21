Beşiktaş-Alanyaspor maçı saat kaçta ve ne zaman: Beşiktaş-Alanyaspor muhtemel 11’ler
Beşiktaş, Adana Demirspor yenilgisinin ardından 3 puan için bir kez daha kozlarını oynayacak. Kara Kartal yine bir Akdeniz ekibi olan Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. İşte Beşiktaş-Alanyaspor maçının yanınlanacağı kanal, tarihi ve saati. Beşiktaş-Alanyaspor muhtemel 11’leri…
Trendyol Süper Lig’e ilk haftalarda iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, henüz ilk yarı bitmemişken pek çok olumsuzluklarla karşı karşıya geldi. Hasan Arat yönetiminde işler yolunda gitmezken, peş peşe puan kayıplarının ardından Arat, yerini Hüseyin Yücel’e bıraktı
Beşiktaş cephesinde yeni başkanlık seçimleri heyecanı devam ederken, Kara Kartal ligdeki kötü gidişe dur demek istiyor. Geçtiğimiz hafta -1 puanlı Adana Demirspor’a kaybeden Beşiktaş, yine bir Akdeniz ekibi olan Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. İşte Beşiktaş-Alanyaspor kanalı, tarihi, muhtemel 11’leri ve oynayacağı saat…
Beşiktaş, Süper Lig'de 2020/21'den bu yana sezonun ilk yarılarında Alanyaspor ile oynadığı hiçbir maçı kazanamadı.