Beşiktaş-Alanyaspor maçı saat kaçta ve ne zaman: Beşiktaş-Alanyaspor muhtemel 11’ler

Beşiktaş cephesinde yeni başkanlık seçimleri heyecanı devam ederken, Kara Kartal ligdeki kötü gidişe dur demek istiyor. Geçtiğimiz hafta -1 puanlı Adana Demirspor’a kaybeden Beşiktaş, yine bir Akdeniz ekibi olan Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. İşte Beşiktaş-Alanyaspor kanalı, tarihi, muhtemel 11’leri ve oynayacağı saat…