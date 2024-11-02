Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş maçı 11’leri belli oldu mu?
Trendyol Süper Lig’de zirveye oynayan Beşiktaş, Dolmabahçe’de kendi evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Kasımpaşa 11’leri belli oldu mu?
Trendyol Süper Lig’de zirve yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Galatasaray namağlup unvanını sürdürürken, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta rakibiyle arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor.
Son olarak Avrupa’da Lyon’u mağlup eden siyah-beyazlılar, bugün Süper Lig’de İstanbul ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Bir tarafta birincilik için mücadele eden Beşiktaş, diğer tarafta ise küme hattına düşmek istemeyen Kasımpaşa yer alıyor. İki takımın mücadelesi bu akşam İstanbul’da olacak.