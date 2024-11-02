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  4. Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş maçı 11’leri belli oldu mu?

Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş maçı 11’leri belli oldu mu?

Trendyol Süper Lig’de zirveye oynayan Beşiktaş, Dolmabahçe’de kendi evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Kasımpaşa 11’leri belli oldu mu?

Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş maçı 11’leri belli oldu mu? - Sayfa 1

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Galatasaray namağlup unvanını sürdürürken, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta rakibiyle arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor. 

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Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş maçı 11’leri belli oldu mu? - Sayfa 2

Son olarak Avrupa’da Lyon’u mağlup eden siyah-beyazlılar, bugün Süper Lig’de İstanbul ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 

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Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş maçı 11’leri belli oldu mu? - Sayfa 3

Bir tarafta birincilik için mücadele eden Beşiktaş, diğer tarafta ise küme hattına düşmek istemeyen Kasımpaşa yer alıyor. İki takımın mücadelesi bu akşam İstanbul’da olacak. 

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Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş maçı 11’leri belli oldu mu? - Sayfa 4

BEŞİKTAŞ Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Brekalo, Da Costa.

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