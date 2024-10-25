Beşiktaş kazandı, Fenerbahçe berabere kaldı: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe ise Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir ise Konferans Ligi'nde deplasmanda Celje'ye 5-1 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanları güncellendi. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
Avrupa liglerinde Türk takımlarının oynadığı maçların ardından ülke puanı merak ediliyor.
Beşiktaş'ın Lyon zaferi, Fenerbahçe'nin ise Manchester United ile berabere kalmasıyla birlikte ülke puanı güncellendi.
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Peki Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?
İşte 25 Ekim tarihli güncel UEFA ülke puanı sıralaması:
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