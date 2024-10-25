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  4. Beşiktaş kazandı, Fenerbahçe berabere kaldı: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

Beşiktaş kazandı, Fenerbahçe berabere kaldı: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe ise Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir ise Konferans Ligi'nde deplasmanda Celje'ye 5-1 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanları güncellendi. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Beşiktaş kazandı, Fenerbahçe berabere kaldı: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum... - Sayfa 1

Avrupa liglerinde Türk takımlarının oynadığı maçların ardından ülke puanı merak ediliyor.

Beşiktaş'ın Lyon zaferi, Fenerbahçe'nin ise Manchester United ile berabere kalmasıyla birlikte ülke puanı güncellendi.

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Beşiktaş kazandı, Fenerbahçe berabere kaldı: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum... - Sayfa 2

Peki Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

İşte 25 Ekim tarihli güncel UEFA ülke puanı sıralaması:

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Beşiktaş kazandı, Fenerbahçe berabere kaldı: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum... - Sayfa 3

1- İNGİLTERE

 94.303  PUAN

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Beşiktaş kazandı, Fenerbahçe berabere kaldı: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum... - Sayfa 4

2- İTALYA

82.856 PUAN

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