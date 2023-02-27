Beşiktaş taraftarı, depremzede çocukları unutmadı
Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor 14. hafta erteleme maçının 4. dakika 17. saniyesinde taraftarlar tribünlerden binlerce oyuncağı sahaya fırlattı.
Beşiktaş Kulübünün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü.
Karşılaşmada tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı.
Kahramanmaraş'taki ilk depremin yaşandığı saat olan 4.17`ye ithafen maçın 4`üncü dakika 17. saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi.
Oyuncakların atıldığı esnada stat hoparlöründen "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı çalınırken, skorbordda da 11 ilin plaka kodu sergilendi.