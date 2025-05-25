Bu bankalar faizi zirveye çekti: 18 banka tek tek açıkladı: İşte en yüksek faiz veren bankalar...
Mevduat faizlerinde yaşanan artışla birlikte bankalar, yüksek faiz oranlarıyla müşteri kazanma yarışına girdi. Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank dahil birçok banka cazip vadeler ve kampanyaları duyurdu.
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'ya yükseltmesiyle birlikte vadeli mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerine çıktı. 32 günlük vadede bazı bankalar yüzde 53’e varan oranlar sunuyor.
Faiz oranları kuruma ve müşteriye göre değişirken, şube üzerinden yapılan birebir görüşmelerle daha yüksek oran almak mümkün hale geliyor. Banka yetkilileri, rekabet nedeniyle 1-2 puanlık ek faiz vermek konusunda inisiyatif kullanabiliyor. Uzmanlar, daha avantajlı faiz isteyen yatırımcıların doğrudan şube ile iletişime geçmesini öneriyor.
Yurtiçi şubelerde, resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduat ve katılım fonları her bir kredi kuruluşunda her bir kişi için 950 bin TL'ye kadar sigorta kapsamında bulunuyor.
İşte 32 günlük mevduat için bankaların sunduğu faiz oranları...