Bu bankalar faizi zirveye çekti: 18 banka tek tek açıkladı: İşte en yüksek faiz veren bankalar...

Yurtiçi şubelerde, resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduat ve katılım fonları her bir kredi kuruluşunda her bir kişi için 950 bin TL'ye kadar sigorta kapsamında bulunuyor.

İşte 32 günlük mevduat için bankaların sunduğu faiz oranları...