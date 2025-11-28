BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Kasım 2025 Cuma maç programı, saatleri ve yayıncılar
Bugün hangi maçlar var? 28 Kasım Cuma gününün futbol fikstürü açıklandı. Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga karşılaşmaları saat saat ve canlı yayın kanallarıyla burada. İşte 28 Kasım 2025 bugünkü maç listesi, maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Futbolseverler için yeni hafta heyecanı bugün başlıyor. Avrupa’da üç temsilcimiz de bu hafta galibiyet alamazken, gözler bir kez daha lige çevrildi.
Hafta sonu Fenerbahçe - Galatasaray’ı evinde ağırlayacak. Dev derbi için geri sayım başlarken, bugün de farklı müsabakalar oynanacak.
Peki bugün hangi maçlar var, 21 Kasım Cuma maç programı neler? İşte maç yayınları ve saatleri…
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 KASIM MAÇ YAYIN AKIŞI
— 13:00 | Kapaz - Zira
Lig: Azerbaycan Premier Ligi
Kanal: CBC Sport
— 15:00 | Türkiye - Arnavutluk
Lig: Kadınlar Hazırlık Maçı
Kanal: TRT Spor
— 17:00 | Amedspor - Esenler Erokspor
Lig: Trendyol 1. Lig
Kanallar: TRT Spor, beIN Sports 2
— 17:30 | Turan - Neftçi Bakü
Lig: Azerbaycan Premier Ligi
Kanal: CBC Sport