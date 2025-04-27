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CANLI İZLE: Eyüpspor-Galatasaray maçı yayın bilgisi, muhtemel 11’ler ve maç saati

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk rotasında kayıp vermek istemeyen Galatasaray, Avrupa hayallerine adım adım giden Eyüpspor’a konuk olacak. Peki Eyüpspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve muhtemel 11’ler neler? Eyüpspor-Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi…

CANLI İZLE: Eyüpspor-Galatasaray maçı yayın bilgisi, muhtemel 11’ler ve maç saati - Sayfa 1

Trendyol Süper Lig’de artık son düzlüğe girildi. Galatasaray ve Fenerbahçe her maç şampiyonluk maçıymış gibi mücadele ederken, son haftalara girilirken rekabet daha da kızıştı. 

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CANLI İZLE: Eyüpspor-Galatasaray maçı yayın bilgisi, muhtemel 11’ler ve maç saati - Sayfa 2

Son haftalarda galibiyetlerle puanını artıran Galatasaray, şampiyonluk için favori olan taraf. Öte yandan Fenerbahçe takımı da ezeli rakibi bırakmıyor ve galibiyetlerle sarı-kırmızılı ekibi takip ediyor. Gaziantep Futbol Kulübü’nü mağlup eden Fenerbahçe, açılış maçında 3 puanı daha hanesine yazdı. Gözler bu kez de Galatasaray maçında ve artık saatler kaldı.

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CANLI İZLE: Eyüpspor-Galatasaray maçı yayın bilgisi, muhtemel 11’ler ve maç saati - Sayfa 3

Peki Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Eyüpspor maçı yayın bilgisi, canlı izleme ve muhtemel 11’ler…

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CANLI İZLE: Eyüpspor-Galatasaray maçı yayın bilgisi, muhtemel 11’ler ve maç saati - Sayfa 4

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?


Trendyol Süper Lig’in 33. Haftasında Eyüpsor, kendi evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Arda Turan yönetimindeki İkas Eyüpspor ile Galatasaray maçı 27 Nisan Pazar, yani bugün 19:00’da oynanacak.

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