CANLI İZLE: Eyüpspor-Galatasaray maçı yayın bilgisi, muhtemel 11’ler ve maç saati

Son haftalarda galibiyetlerle puanını artıran Galatasaray, şampiyonluk için favori olan taraf. Öte yandan Fenerbahçe takımı da ezeli rakibi bırakmıyor ve galibiyetlerle sarı-kırmızılı ekibi takip ediyor. Gaziantep Futbol Kulübü’nü mağlup eden Fenerbahçe, açılış maçında 3 puanı daha hanesine yazdı. Gözler bu kez de Galatasaray maçında ve artık saatler kaldı.