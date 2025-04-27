CANLI İZLE: Eyüpspor-Galatasaray maçı yayın bilgisi, muhtemel 11’ler ve maç saati
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk rotasında kayıp vermek istemeyen Galatasaray, Avrupa hayallerine adım adım giden Eyüpspor’a konuk olacak. Peki Eyüpspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve muhtemel 11’ler neler? Eyüpspor-Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi…
Trendyol Süper Lig’de artık son düzlüğe girildi. Galatasaray ve Fenerbahçe her maç şampiyonluk maçıymış gibi mücadele ederken, son haftalara girilirken rekabet daha da kızıştı.
Son haftalarda galibiyetlerle puanını artıran Galatasaray, şampiyonluk için favori olan taraf. Öte yandan Fenerbahçe takımı da ezeli rakibi bırakmıyor ve galibiyetlerle sarı-kırmızılı ekibi takip ediyor. Gaziantep Futbol Kulübü’nü mağlup eden Fenerbahçe, açılış maçında 3 puanı daha hanesine yazdı. Gözler bu kez de Galatasaray maçında ve artık saatler kaldı.
Peki Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Eyüpspor maçı yayın bilgisi, canlı izleme ve muhtemel 11’ler…