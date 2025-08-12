  1. Ekonomim
CANLI İZLE: FENERBAHÇE-FEYENOORD maçı hangi kanalda, saat kaçta, muhtemel 11’ler

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe, sahasında Hollanda futbolunun köklü temsilcilerinden Feyenoord’u konuk edecek. İlk karşılaşmayı 2-1’lik skorla kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy’de taraftarının desteğiyle sahada mücadalesini ortaya koyacak. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu mücadeleden galip gelerek play-off biletini kapmak istiyor. Peki Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe-Feyenoord canlı izle…

Trendyol Süper Lig bu hafta start verildi ve lig başladı. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, ilk hafta karşılaştığı Gaziantep’i deplasmanda yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe ise, Süper Lig öncesi Feyenoord ile karşılaştı.

İlk maçında 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanş için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hikayesi için kader günü olacak bu maç, hem Türkiye hem kanarya için büyük bir öneme sahip. 

