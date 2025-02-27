CANLI İZLE: Galatasaray-Konyaspor Maçı Canlı İzle, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son olarak Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, derbiden beraberlikle ayrılmıştı. Şimdi ise Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, çeyrek final için evinde Konyaspor’dan üç puan alma hedefiyle sahaya çıkacak.