CANLI İZLE: Galatasaray-Konyaspor Maçı Canlı İzle, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final
Son 16’ya kalan takımlar, çeyrek final için kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, Rizespor maçından 3 puanla ayrılırken gruptan kesin olarak çıktı. Galatasaray ise, evinde Konyaspor’u ağırlayacak. İki Süper Lig takımının mücadelesi ATV’den naklen yayınlanacak. Peki ATV canlı yayın nasıl açılır, işte Galatasaray Konyaspor maçını canlı izleme linki; HD, donmadan izle..
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son olarak Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, derbiden beraberlikle ayrılmıştı. Şimdi ise Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, çeyrek final için evinde Konyaspor’dan üç puan alma hedefiyle sahaya çıkacak.
Peki Galatasaray-Konyaspor maçı nasıl izlenir; Ziraat Türkiye Kupası ATV canlı yayın linki, full HD donmadan izleyin…