CANLI İZLE: Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman,hangi kanalda, muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 1-1’lik skorlar sona erdi. Dev derbinin ardından gözler bu kez de Samsun ile Galatasaray arasındaki karşılaşmaya çevrildi. Peki Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman,hangi kanalda, muhtemel 11 neler?