CANLI İZLE: Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman,hangi kanalda, muhtemel 11’ler
Derbi sonrası Galatasaray, ligin en iddialı takımlarından Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu dev maç için geri sayım başlarken, futbolseverler maçı nereden canlı olarak izleyebileceklerini araştırıyor. Peki Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman,hangi kanalda, muhtemel 11’ler neler?
Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 1-1’lik skorlar sona erdi. Dev derbinin ardından gözler bu kez de Samsun ile Galatasaray arasındaki karşılaşmaya çevrildi. Peki Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman,hangi kanalda, muhtemel 11 neler?
GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?
Süper Lig’in açılış maçında Galatasaray, formda Samsunspor’u RAMS Park’ta ağırlıyor. Son 4 haftada Trabzonspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan, Kocaelispor’a yenilip yalnızca Gençlerbirliği’ni mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, 5 puan toplayıp 7 puan kaybederek zirvedeki yerini riske attı.
Kadıköy’deki hakem tartışmaları sonrası TFF’ye yapılan şikâyet ve camiaya “birlik” çağrısının ardından gözler bu maça çevrildi; Galatasaray, Samsunspor karşısında yeniden çıkış arıyor.