Çekya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı, Çekya ile karşılaşacak. Peki Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Çekya-Türkiye karşılaşmasına dair detaylar...
Çekya - Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta?
Çekya - Türkiye maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak.
Çekya - Türkiye maçı hangi kanalda?
Hamburg'da oynanacak olan Çekya - Türkiye maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.
EURO 2024 şampiyonluk oranları
Avrupa merkezli önde gelen bahis firmaları tarafından EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı. EURO 2024'te favori olarak Fransa ve İngiltere ön plana çıkıyor. Almanya, İspanya ve Portekiz ise bu iki dev takımın ardından geliyor.
Fransa ve İngilere'ye 4,1 oran verildi. Almanya'nın oranı ise 6,5 olarak dikkat çekiyor. iddaa'da ise İngiltere'nin şampiyonluk oranı 3,90, Fransa'nın şampiyonluk oranı 4,10 olarak açıklandı. Türkiye'nin oranı ise 45 olarak belirlendi.