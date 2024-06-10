Çekya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2024 şampiyonluk oranları

Avrupa merkezli önde gelen bahis firmaları tarafından EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı. EURO 2024'te favori olarak Fransa ve İngiltere ön plana çıkıyor. Almanya, İspanya ve Portekiz ise bu iki dev takımın ardından geliyor.