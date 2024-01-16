Dakar Rallisi'nde 33. ölüm

Sürücülerin binlerce kilometre yol katettiği ve dünyanın en zorlu yarışlarından kabul edilen Dakar Rallisi'nde bu yıl bir ölüm daha meydana geldi.

Kaza sonrası durumu ciddiyetini koruyan Falcon, doktorların tüm çabalarına rağmen 8 gün boyunca verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

Al Henakiyah ile Al Duwadimi kentleri arasındaki 2. etabın 448. kilometresinde kaza yapan İspanyol sporcu, ambulans helikopterle önce Al Duwadimi, ardından Riyad ve ülkesindeki bir hastaneye sevk edildi.

Otomobil, motosiklet, kamyon, 2009'dan itibaren ATV, 2017'den beri de UTV gibi kategorilerde düzenlenen yarışta, şu ana kadar sporcular dışında 50'ye yakın kişi de hayata gözlerini yumdu.

Her ölüm, yetkililerce kayıt altına alınmadığı için kesin sayı bilinmiyor. Ölen kişiler arasında gazeteciler, organizasyon çalışanları ve izleyiciler de bulunuyor.

Uzun yıllar Afrika kıtasında yapılan, 2009'da terör tehdidi nedeniyle Güney Amerika'ya taşınan, 5 yıldır da Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Dakar Rallisi'nin kurucusu Thierry Sabine de 1986'daki yarış sırasında can verdi.

Motor sporları tutkunu olan Sabine ve yanındaki 4 kişi, bulundukları helikopterin, Mali'de aniden çıkan kum fırtınası nedeniyle bir kum tepesine çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

İlk olarak 1979'da düzenlenen Dakar Rallisi'nde Carles Falcon'dan önce hayatını kaybeden 32 yarışmacı şöyle: