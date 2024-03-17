Derbiden sonra çirkin görüntüler: Trabzon'da taraftar saha indi yumruklar konuştu

Maçın bitiş düdüğüyle Fenerbahçe oyuncuları ve teknik ekip saha ortasında galibiyeti kutlamak istedi. Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya girdi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında yumruklu tekmeli kavga çıktı. Taraftarların tekme ve yumrukli saldırısına Fenerbahçeli oyuncular da karşılık verdi.

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