Derbiye geri sayım başladı: En farklı skorlar, tarihe geçen maçlar! Derbi tarihinden ilginç notlar

BİR MAÇTA EN ÇOK GOL ATANLAR

Rekabette bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanelerinden Gündüz Kılıç.

Galatasaraylı futbolcu, 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta fileleri 5 kez havalandırarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi ünvanını yıllardır kimseye bırakmadı.

Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaraylı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, Adrian Ilie ve Milan Baros, bir maçta 3'er gol atma başarısı gösterdi.