Dünyanın en çok satılan otomobili açıklandı * Ne Japon, ne Alman ne de Çinli! Gözler onun üzerinde.
Dünya üzerinde tüm ülkeleri kapsayan araştırmaya göre en çok satılan otomobiller belli oldu.
Otomotiv sektörü, her yıl milyarlarca dolarlık hacmiyle küresel ekonominin en dinamik alanlarından biri olmaya devam ediyor.
Teknoloji, yakıt verimliliği, güvenlik ve tasarım gibi kriterler doğrultusunda tüketicilerin tercihleri sürekli değişirken, bazı otomobil modelleri yıllardır zirvedeki yerini korumayı başarıyor.
Özellikle sedan, SUV ve hatchback segmentlerinde öne çıkan araçlar, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor.