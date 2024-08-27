Dünyanın en değerli 11'i belli oldu! İşte 1 milyar 290 milyon euroluk kadro
Transfermarkt verilerine göre pozisyonlarında en yüksek değere sahip oyuncuların yer aldığı dünyanın en pahalı 11'i açıklandı.
Avrupa liglerinde yeni sezonun başlamasıyla birlikte futbolcuların piyasa değerleri de güncellenerek dikkat çekici listeler ortaya çıktı.
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Manchester City'nin 180 milyon euro piyasa değeriyle öne çıkan Norveçli golcüsü Erling Haaland, bu kadroda yer almadı.
İşte dünyanın en değerli futbolcularından oluşan 11 kadrosu...
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Kaleci - Diogo Costa
Takımı: Porto
Değeri: 45 milyon euro
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Sağ bek - Trent Alexander-Arnold
Takımı: Liverpool
Değeri: 70 milyon euro
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