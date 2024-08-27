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  4. Dünyanın en değerli 11'i belli oldu! İşte 1 milyar 290 milyon euroluk kadro

Dünyanın en değerli 11'i belli oldu! İşte 1 milyar 290 milyon euroluk kadro

Transfermarkt verilerine göre pozisyonlarında en yüksek değere sahip oyuncuların yer aldığı dünyanın en pahalı 11'i açıklandı.

Dünyanın en değerli 11'i belli oldu! İşte 1 milyar 290 milyon euroluk kadro - Sayfa 1


Avrupa liglerinde yeni sezonun başlamasıyla birlikte futbolcuların piyasa değerleri de güncellenerek dikkat çekici listeler ortaya çıktı. 

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Dünyanın en değerli 11'i belli oldu! İşte 1 milyar 290 milyon euroluk kadro - Sayfa 2

 Manchester City'nin 180 milyon euro piyasa değeriyle öne çıkan Norveçli golcüsü Erling Haaland, bu kadroda yer almadı.

İşte dünyanın en değerli futbolcularından oluşan 11 kadrosu...

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Dünyanın en değerli 11'i belli oldu! İşte 1 milyar 290 milyon euroluk kadro - Sayfa 3

Kaleci - Diogo Costa

Takımı: Porto

Değeri: 45 milyon euro

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Dünyanın en değerli 11'i belli oldu! İşte 1 milyar 290 milyon euroluk kadro - Sayfa 4

Sağ bek - Trent Alexander-Arnold

Takımı: Liverpool

Değeri: 70 milyon euro

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